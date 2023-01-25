Главой Общественного совета при Минкультуры избран Александр Чайковский





Профессор Московской консерватории Александр Чайковский назначен председателем Общественного совета при Министерстве культуры России, передает пресс-служба ведомства.



Первое в 2023 году заседание совета состоялось в Общественной палате. На первом заседании состоялись выборы председателя и заместителя Общественного совета.



Участники заседания единогласно выбрали главой совета профессора Московской консерватории Александра Чайковского. Его заместителем выбран директор Центра поддержки молодежных творческих инициатив Марина Абрамова.



Заместитель министра культуры России Надежда Преподобная, обращаясь к собравшимся, отметила, что избрание в Общественный совет — результат ежедневной, многолетней работы каждого, и возможность получать авторитетную обратную связь.









Фото: пресс-служба Минкультуры России