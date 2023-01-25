В Подмосковье пройдет кинофестиваль «День Победы»





В Центральном Доме кинематографистов пройдет Международный кинофестиваль «День Победы», сообщает пресс-служба смотра.



Фестиваль пройдет с 17 по 21 апреля. По словам президента МКФ «День Победы», председателя Правления Московской областной организации Союза кинематографистов, режиссера Сергея Русакова, сверхзадачей фестиваля является сохранение исторической памяти.



«Сегодня как никогда важно чтить предков, помнить об их подвиге, говорить с молодежью на одном языке. Мне бы хотелось, чтобы наш фестиваль не только соответствовал тем вызовам, которые дает нам жизнь, но и переменам, которые сейчас происходят в стране», — заявил Сергей Русаков.



Кинопоказы в рамках смотра пройдут на разных площадках Одинцовского городского округа.



Прием конкурсных работ стартует 30 января и продлится до 10 марта.









Фото: denpobedyfest.ru