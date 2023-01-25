Россия представит семь картин на фестивале ШОС в Мумбаи





В индийском Мумбаи пройдет кинофестиваль стран ШОС (The Shangai Cooperation Organization Film Festival), сообщает пресс-служба Роскино.



Фестиваль пройдет с 27 по 31 января и станет первым международным мероприятием 2023 года, где широко представлен российский кинематограф.



В формировании списка фильмов из России приняло участие Роскино. Всего заявлено семь картин. В конкурсной программе представлены фильмы Евгения Григорьева «Подельники», «Не хороните меня без Ивана» (режиссер Любовь Борисова), в других секциях представлены картины «Сердце пармы», «Мистер Нокаут», «Иван Денисович», «Чинк: хвостатый детектив», «Мой друг Тигр».



В рамках фестиваля также будет работать российский павильон, где для международных партнеров будут представлены съемочные площадки в России, возможности копродукции.









Фото: Pixabay.com







