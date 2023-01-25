В экспертный совет Минкультуры по отбору фильмов для детей войдут психологи и депутаты

Об этом в среду, 25 января сообщил директор департамента кинематографии Минкультуры России Дмитрий Давиденко.По словам руководителя, с этого года в состав экспертного совета, в задачи которого входит в том числе отбор сценариев для детских фильмов, претендующих на господдержку, войдут учителя, родители, детские психологи и представители парламента.«Я надеюсь, что мы вместе сможем найти те уникальные проекты, которые будут смотреть наши с вами дети и родители, наши бабушки и дедушки», — сказал Давиденко.Чиновник добавил, что в этом году особое внимание в России будет уделено развитию кинематографа для детей и юношества.