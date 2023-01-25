В церкви Киево-Печерской лавры раскольники устроили антироссийский концерт

25.01.2023

В церкви Киево-Печерской лавры раскольники устроили антироссийский концерт

В Трапезной церкви — храме Киево-Печерской лавры — после передачи объектов ПЦУ прошли концерты. Выступления носили выраженный милитаристский характер, пишет газета «Московский комсомолец».

По информации издания, украинские раскольники устроили в храме концерт, на котором исполняли песни с призывом уничтожать «москалей».

Участники концерта танцевали перед иконами, кричали богохульные высказывания, призывы убивать русских и уничтожать Москву.

В Сети на концерт, устроенный в храме, отреагировали резко. Пользователи комментируют произошедшее с осуждением и резкой критикой.

Замгендиректора Национального заповедника «Киево-Печерская лавра» Константин Крайний прокомментировал негативную реакцию, отметив, что не видит в произошедшем «ничего крамольного и криминального».


Фото: pixabay.com