В церкви Киево-Печерской лавры раскольники устроили антироссийский концерт

По информации издания, украинские раскольники устроили в храме концерт, на котором исполняли песни с призывом уничтожать «москалей».Участники концерта танцевали перед иконами, кричали богохульные высказывания, призывы убивать русских и уничтожать Москву.В Сети на концерт, устроенный в храме, отреагировали резко. Пользователи комментируют произошедшее с осуждением и резкой критикой.Замгендиректора Национального заповедника «Киево-Печерская лавра» Константин Крайний прокомментировал негативную реакцию, отметив, что не видит в произошедшем «ничего крамольного и криминального».