Эрмитаж сделал бесплатным вход в музей для пенсионеров каждый четверг





Государственный Эрмитаж с 26 февраля сделает бесплатным посещение музея для пенсионеров каждый четверг, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале учреждения.



В музее рассказали, что новые возможности для граждан пенсионного возраста реализуются в рамках социальных программ музея.



«В другие дни недели для пенсионеров действует льготная цена на входные билеты в Главный музейный комплекс — 300 рублей, а также сохраняется возможность бесплатного посещения Главного штаба и Музея Императорского фарфорового завода без экскурсионного обслуживания», — рассказали в Эрмитаже.



В Музее сообщили, что в период пандемии Эрмитаж был вынужден временно сократить список категорий граждан, которые могли посетить музей по льготной цене или бесплатно.



«Эрмитаж постоянно ищет возможности, чтобы вернуться к своей прежней ценовой политике и сделать музей доступным для разных социальных групп, в первую очередь для детей, инвалидов, студентов и пенсионеров», — подчеркнули в музее.









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