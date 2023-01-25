Президент внес изменения в Основы государственной культурной политики





Президент России Владимир Путин подписал Указ о внесении изменений в Основы государственной культурной политики. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.



Документ вносит изменения в указ главы государства от 24 декабря 2014 года № 808 «Об утверждении основ государственной культурной политики».



«Необходимость преодоления межведомственных, межуровневых и межрегиональных противоречий по вопросам культурного развития требует повышения статуса государственной культурной политики до общенационального уровня», — указано в документе.



Как отметила председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская, одной из уточненных задач государственной культурной политики стало «противодействие излишнему использованию иностранной лексики».



«Спасибо Президенту. Надеюсь, теперь усилия нашего комитета по формированию национально ориентированной среды будут поддержаны, инициативы сдвинутся с мертвой точки», — написала Ямпольская в своем Telegram-канале.









Фото: Kremlin.ru