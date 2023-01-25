Выдающиеся солисты Мариинки исполнят оперу «Отелло» в Зарядье





Коллектив Мариинского театра представит в Московском концертном зале Зарядье оперу Джузеппе Верди «Отелло», передает пресс-служба театра.



Новую редакцию постановки 1996 года покажут 27 января. Спектакль пройдет в полусценической версии и будет адаптирован под характеристики Зарядья.



Роли в спектакле исполнят Надмиддин Мавлянов (Отелло), Ирина Чурилова (Дездемона), Владислав Сулимский (Яго), Роман Широких (Кассио), Юрий Власов (Монтано), Зинаида Царенко (Эмилия), Магеррам Гусейнов (Лодовико). За пультом Симфонического оркестра Мариинского театра — Валерий Гергиев.



В театре отметили, что опера «Отелло» всегда была спектаклем для демонстрации лучших вокальных возможностей труппы. В Мариинском театре с момента исторической премьеры оперы в 1887 году было осуществлено семь постановок.









Фото: Наташа Разина/пресс-служба Мариинского театра