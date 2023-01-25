«Росгосцирк» впервые в современной истории России получил прибыль

По итогам 2022 года гастрольно-прокатная деятельность цирковой госкомпании дала положительный результат. Об этом стало известно на встрече ее руководителя Сергея Белякова с министром культуры РФ Ольгой Любимовой, сообщила пресс-служба ведомства.





В минувшем году на площадках «Росгосцирка» дали более 2,8 тысяч представлений, которые посетили 3,3 млн зрителей. Заполняемость залов увеличилась на 22%, ее средний показатель составил 57%. Российские артисты стали триумфаторами цирковых фестивалей в Будапеште и Жироне. Два фестиваля проведены в России. Их участниками стали артисты из 25 государств, сообщил Беляков.





По его словам, в 2022-м госкомпания провела благотворительные показы для 17 тысяч детей из Донбасса. А также 35 раз представила программу «Принц цирка» в ЛНР, где ее посмотрели 63 тысячи человек.





Любимова вручила Белякову почетную грамоту Минкультуры РФ за вклад в развитие культуры и поблагодарила его за работу.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ