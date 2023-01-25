Опера-буффа «Синяя Борода» дебютирует в Красноярске

Премьера оперы Жака Оффенбаха в постановке Сергея Новикова пройдет в Красноярском театре оперы и балета 28 и 29 января, сообщила пресс-служба учреждения.





Красноярская версия «Синей Бороды» — это романтическая комедия в духе фильмов с Джулией Робертс. Зрители перенесутся в мир кино, с которым связаны действующие лица. В центре внимания — противостояние двух киностудий «Синяя Борода» и «Бобеш».





Вместе с режиссером постановку готовят художница Мария Высотская, художник по свету Руслан Майоров,хореограф «Непосед» и детской версии «Голоса» Максим Недолечко. За музыку отвечают Александр Юдасин и Дмитрий Ходош. Партию Булотты в премьерных показах исполнит солистка МАМТа имени Станиславского и Немировича-Данченко Екатерина Лукаш.





Фото: пресс-служба Красноярской оперы