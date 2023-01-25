В российских городах отменяют концерты Валерия Меладзе

В Москве певец должен был выступить на площадке «Барвиха Luxury Village», сообщила «КП».





Московский концерт был перенесен с прошлого года и назначен на 8 марта. Организаторы не уточнили причины отмены мероприятия, на которое распродали около 80% мест. Билеты можно вернуть или сходить по ним на концерт Владимира Преснякова, который состоится в тот же день.





Ранее сообщалось об отмене выступления Меладзе в Новосибирске, запланированном на март, а также майских концертов в Иркутске и Красноярске. Это произошло после того, как за кулисами концерта в Дубае артист ответил на украинское приветствие, которое связывают с националистами.





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