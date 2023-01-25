В российских городах отменяют концерты Валерия Меладзе

Британский кинорежиссер Гай Ричи прокомментировал популярность его фильмов в России, передает Telegr...
Государственный Эрмитаж с 26 февраля сделает бесплатным посещение музея для пенсионеров каждый четве...
Венгерский государственный оперный театр покажет премьеру оперы Прокофьева «Война и мир» на русском ...
Президент России Владимир Путин подписал Указ о внесении изменений в Основы государственной культурн...
О кончине рэпера на его официальной странице в соцсетях написал друг музыканта Дэвид Сиддики.
Британский кинорежиссер Гай Ричи прокомментировал популярность его фильмов в России, передает Telegr...
Государственный Эрмитаж с 26 февраля сделает бесплатным посещение музея для пенсионеров каждый четве...
Венгерский государственный оперный театр покажет премьеру оперы Прокофьева «Война и мир» на русском ...
Президент России Владимир Путин подписал Указ о внесении изменений в Основы государственной культурн...
О кончине рэпера на его официальной странице в соцсетях написал друг музыканта Дэвид Сиддики.
Государственный музей-усадьба «Остафьево»-«Русский Парнас» откроет выставку, посвященную 35-летию во...
Коллектив Мариинского театра представит в Московском концертном зале Зарядье оперу Джузеппе Верди «О...
Прирост продажи книг в аудиоформате по итогам минувшего года составил 7,9 к результату 2021 года, ...
Изменения в Основы культурной госполитики внесены президентским указом, который Владимир Путин под...
По итогам 2022 года гастрольно-прокатная деятельность цирковой госкомпании дала положительный резу...
Премьера оперы Жака Оффенбаха в постановке Сергея Новикова пройдет в Красноярском театре оперы и б...
В Москве певец должен был выступить на площадке «Барвиха Luxury Village», сообщила «КП». ...
25 января в онлайн-кинотеатре появятся первые десять сезонов оригинальной российской комедии, сооб...
Соавтор короткометражной документалки «Выход» (Haulout) прокомментировал номинацию на премию Америка...
Постановление с правилами предоставления субсидий на поддержку народных и фольклорных коллективов ...
Организации появятся на базе Художественного училища им. Романова и Колледжа культуры и искусств и...
Гастроли петербургского театра в столице состоятся с 1 по 8 апреля, сообщила пресс-служба учреждения...
25 января актеру, поэту и певцу исполнилось бы 85 лет. По этому случаю в Музее Владимира Высоцкого...
ГАСО РТ под управлением худрука и главного дирижера Александра Сладковского представит премьерное ...
Авторские права на композиции канадского поп-исполнителя приобрела британская компания Hipgnosis S...
25.01.2023