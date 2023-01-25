Якутский режиссер Максим Арбугаев оценил шансы своего фильма на «Оскар»

Соавтор короткометражной документалки «Выход» (Haulout) прокомментировал номинацию на премию Американской киноакадемии в беседе с РИА Новости.





По словам Максима Арбугаева, номинация на «Оскар» — «уже победа» для него и его сестры Евгении Арбугаевой, вместе с которой они сняли фильм. Он назвал ее самой значимой кинопремией в мире. А себя и сестру — первыми якутянами, номинированными на нее.





Режиссер полагает, что у «Выхода» есть шансы получить статуэтку. Он планирует посетить церемонию вручения, которая состоится 13 марта.





О номинации Арбугаев узнал из онлайн-трансляции, которую смотрел вместе с героем картины, морским биологом Максимом Чакилевым, и семьей. Арбугаевы познакомились с ученым во время работы на Чукотке, где Евгения делала фото для книги, а Максим снимал фильм о местных жителях. Они составили всю съемочную команду «Выхода», который снимали три месяца.





Сейчас режиссер работает над своим дебютом в художественном кино, который создает вместе с коллегой из Якутии Владимиром Мункуевым («Нууча»). Фильм «Кончится лето» с Юрой Борисовым находится на стадии монтажа.





Фото: пресс-центр РС(Я) в Москве