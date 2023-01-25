Якутский режиссер Максим Арбугаев оценил шансы своего фильма на «Оскар»

Якутский режиссер Максим Арбугаев оценил шансы своего фильма на «Оскар»

25.01.2023

Соавтор короткометражной документалки «Выход» (Haulout) прокомментировал номинацию на премию Американской киноакадемии в беседе с РИА Новости.

По словам Максима Арбугаева, номинация на «Оскар» — «уже победа» для него и его сестры Евгении Арбугаевой, вместе с которой они сняли фильм. Он назвал ее самой значимой кинопремией в мире. А себя и сестру — первыми якутянами, номинированными на нее. 

Режиссер полагает, что у «Выхода» есть шансы получить статуэтку. Он планирует посетить церемонию вручения, которая состоится 13 марта.

О номинации Арбугаев узнал из онлайн-трансляции, которую смотрел вместе с героем картины, морским биологом Максимом Чакилевым, и семьей. Арбугаевы познакомились с ученым во время работы на Чукотке, где Евгения делала фото для книги, а Максим снимал фильм о местных жителях. Они составили всю съемочную команду «Выхода», который снимали три месяца.

Сейчас режиссер работает над своим дебютом в художественном кино, который создает вместе с коллегой из Якутии Владимиром Мункуевым («Нууча»). Фильм «Кончится лето» с Юрой Борисовым находится на стадии монтажа.

Фото: пресс-центр РС(Я) в Москве