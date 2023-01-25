Правительство поддержит народные коллективы грантами на 100 млн рублей

25.01.2023

Правительство поддержит народные коллективы грантами на 100 млн рублей
Постановление с правилами предоставления субсидий на поддержку народных и фольклорных коллективов подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина. 

Ежегодно на программу будут выделять 100 млн рублей. Средства предназначаются для организации гастролей, создания новых номеров, проведения фольклорных экспедиций. Их объем будет зависеть от стоимости проектов, прошедших отбор. 

Претендовать на гранты смогут песенные, танцевальные, инструментальные и смешанные профессиональные и любительские коллективы. Ожидается, что получать гранты будут 15-20 ансамблей в год.

Фото: Иван Крылов, CC BY-SA 4.0