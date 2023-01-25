Певец Джастин Бибер продал права на все свои песни за $200 млн

Авторские права на композиции канадского поп-исполнителя приобрела британская компания Hipgnosis Songs, сообщил Billboard.





По данным издания, компания заплатила артисту $200 млн (почти 14 млрд рублей) и получила 100% авторских прав на все треки, изданные до конца 2021 года, включая все шесть его студийных альбомов. Первый их них вышел в 2010 году, последний — в 2021-м.





В Hipgnosis Songs отметили большое влияние Бибера на мировую культуру за более чем 10 лет. Его назвали одним из немногих исполнителей, определивших эпоху потокового вещания: аудитория из разных стран могла наблюдать превращение «подросткового феномена в культурно значимого артиста».





Фото: скриншот / ютьюб-канал Justin Bieber