Мадонна отказалась снимать байопик о себе из-за мирового турне

Студия Universal больше не разрабатывает биографический фильм о певице с Джулией Гарнер в главной роли, сообщил Variety со ссылкой на источник.





Предполагалось, что постановщицей фильма выступит сама Мадонна. Однако ее планы изменились: артистка решила провести мировой концертный тур в честь 40-летия творческой деятельности. The Celebration Tour пройдет с 15 июля по 1 декабря. При этом она не утратила интерес к съемкам ленты о своей жизни, отметил инсайдер.





Впервые о байопике сообщалось в 2020 году. В разработке находилось два основных варианта сценария. Летом минувшего года певица объявила, что ее сыграет Джулия Гарнер («Озарк», «Изобретая Анну»). Пока не сообщалось, когда Мадонна планирует вернуться к работе над кинолентой.





Фото: скриншот / ютьюб-канал Madonna