Дмитрий Назаров не сыграет Кису Воробьянинова в ремейке «12 стульев»

Актера уволили из незавершенного проекта на фоне критики СВО, рассказал режиссер фильма Петр Зеленов в беседе с «КП».





Главные роли в новой адаптации «12 стульев» Ильфа и Петрова должны были сыграть Дмитрий Назаров и Дмитрий Нагиев (Остап Бендер). Часть сцен с ними отсняли в 2019 году. С началом пандемии проект потерял инвесторов и встал на паузу, рассказал постановщик.





По его словам, Назаров «был гармоничен» в образе Воробьянинова. Однако интересующиеся фильмом инвесторы сразу потребовали «убрать» его. Зеленов признался, что для него стало «большим ударом» то, что сделал актер. В настоящее время создатели картины проводят рекаст. Помимо полного метра, они планируют снять сериал из шести эпизодов.





Ранее СМИ сообщали, что Дмитрия Назарова и его супругу и актрису Ольгу Васильеву уволили из МХТ имени Чехова.





Фото: кадр из сериала «Кухня»