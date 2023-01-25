Онлайн-кинотеатр Wink представил премьеры 2023 года

Сервис впервые провел презентацию собственных сериалов, которые выпустит в новом сезоне.





8 февраля состоится премьера «Фишера», основанного на истории маньяка Сергея Головкина. Во главе каста — Иван Янковский, Александра Бортич и Александр Яценко. Действие развернется в 1986 году, когда трое следователей берутся за дело о пропаже подростков недалеко от дач высокопоставленных чиновников под Москвой. Еще один детективный триллер «Мерзлая земля» сняла для стриминга Оксана Карас. В нем поднимается тема домашнего насилия. В главной роли — Светлана Ходченкова, героиня которой пытается доказать невиновность близкого человека.





Зрителей ждут драма «Актрисы» Федора Бондарчука о профессиональной и личной жизни актрис и драма «Балет» Евгения Сангаджиева о внутренней стороне балетной жизни. Также в сезоне дебютируют «Операция "Неман"» по роману В. Богомолова «В августе сорок четвертого», полицейская комедия Михаила Полякова «Выжить любой ценой», спортивный сериал о бойцах ММА «Большая битва» и спин-офф сериала «Зема» под названием «Макс и Гусь».





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