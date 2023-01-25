ММОМА представит выставку Шамиля Шааева «Неотменимая модальность видимого»

Гастроли петербургского театра в столице состоятся с 1 по 8 апреля, сообщила пресс-служба учрежден...
25 января актеру, поэту и певцу исполнилось бы 85 лет. По этому случаю в Музее Владимира Высоцкого...
ГАСО РТ под управлением худрука и главного дирижера Александра Сладковского представит премьерное ...
Авторские права на композиции канадского поп-исполнителя приобрела британская компания Hipgnosis S...
Студия Universal больше не разрабатывает биографический фильм о певице с Джулией Гарнер в главной ...
Гастроли петербургского театра в столице состоятся с 1 по 8 апреля, сообщила пресс-служба учрежден...
25 января актеру, поэту и певцу исполнилось бы 85 лет. По этому случаю в Музее Владимира Высоцкого...
ГАСО РТ под управлением худрука и главного дирижера Александра Сладковского представит премьерное ...
Авторские права на композиции канадского поп-исполнителя приобрела британская компания Hipgnosis S...
Студия Universal больше не разрабатывает биографический фильм о певице с Джулией Гарнер в главной ...
Актера уволили из незавершенного проекта на фоне критики СВО, рассказал режиссер фильма Петр Зелен...
Телеканал объявил в соцсетях о прекращении сотрудничества с соавтором, исполнительным продюсером и...
Сервис впервые провел презентацию собственных сериалов, которые выпустит в новом сезоне. ...
Экспозиция будет работать с 1 февраля по 5 марта, сообщила пресс-служба московского музея. ...
Студия-разработчик Naughty Dog объявила скорый выход дополнения к видеоигре The Last of Us. Новый сю...
Более 200 произведений живописи, графики и декоративно-прикладного искусства вошли в экспозицию по м...
Премьера исторической драмы «Красный Яр», посвященной 200-летию со дня образования Енисейской губерн...
В московском кинотеатре «Художественный» пройдет ретроспектива фильмов датского кинорежиссера Ларса ...
Мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов потребовал отменить концерт российской поп-певицы Инстасамки (Дарья...
В Третьяковской галерее открылась выставка «Великой княжество. Сокровища Владимиро-Суздальской земли...
Американская рок-группа Panic! At The Disco объявила о закрытии проекта. Заявление опубликовал единс...
Голливудский актер Уилл Смит получил первую роль в кино после скандала на вручении «Оскара», когда а...
Народный артист СССР Юрий Башмет награжден почетной грамотой президента России. Документ опубликован...
С выставки в Москве изъяли картину российского художника, члена творческой группы «Митьки» Дмитрия Ш...
Российского кинорежиссера Никиту Михалкова выписали из больницы, он продолжает лечение дома. Об этом...
25.01.2023