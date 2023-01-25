ММОМА представит выставку Шамиля Шааева «Неотменимая модальность видимого»

Экспозиция будет работать с 1 февраля по 5 марта, сообщила пресс-служба московского музея.





Посетители увидят живописные и графические работы, объекты с керамическими и текстильными элементами. В этих работах автор обращается к феномену взгляда, который рассматривает сквозь призму античной истории и мифологии. Проект исследует чувственность, «доведенную до максимума» страхом и наслаждением.Автор изображает близкие друг другу феномены сна, смерти и наслаждения. Название проекта отсылает к «Улиссу» Джойса.





Выставка организована в рамках программы поддержки молодого искусства ММОМА.





Фото: пресс-служба ММОМА