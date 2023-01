Студия Naughty Dog анонсировала дополнение к The Last of Us о матери Элли

Студия-разработчик Naughty Dog объявила скорый выход дополнения к видеоигре The Last of Us. Новый сюжет будет посвящен матери главной героини Элли.





О новинке рассказал дизайнер игры Нил Дракманн. Он отметил, что обрадован наличию собственной сюжетной линии для персонажа Анны, так как в основной игре ей было уделено мало времени.





Дракманн написал о матери Элли рассказ, по мотивам которого и будет создано DLC (дополнение к основной игре, которое можно скачать отдельно). Дата выхода дополнения к игре пока не назначена.





В настоящее время бьет рекорды рейтингов просмотров сериал HBO «Одни из нас», основанный на игре The Last of Us. Премьера первой серии состоялась 15 января, и ее посмотрели уже более 12 млн пользователей.









Фото: скриншот видеоигры The Last of Us