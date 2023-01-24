В Калининграде открылась выставка в рамках ежегодной «Гофманианы»





Более 200 произведений живописи, графики и декоративно-прикладного искусства вошли в экспозицию по мотивам творчества Эрнста Теодора Амадея Гофмана в Калининграде, сообщает пресс-служба историко-художественного музея города.



Выставка подготовлена в рамках ежегодного музейного проекта «Гофманиана».



«За 17 лет проекта мастера живописи из России, Белоруссии, а также Германии, Литвы и США, до недавнего времени являвшиеся активными участниками проекта, представили на родине Гофмана в общей сложности более 2 тыс. работ, навеянных произведениями писателя и их героями. Сегодня их число увеличилось», — рассказали в музее.



Концепцией выставки организаторы назвали наглядную демонстрацию того, что творчество знаменитого уроженца Кенигсберга неподвластно времени.













Фото: vk.com/koihm