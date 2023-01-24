Музей Г.О.Р.А. сделает бесплатным посещение студентам в Татьянин день





Музей «Главные Оружейные Реликвии Армии» сделает бесплатным посещение в День российского студенчества 25 января, сообщает пресс-служба учреждения.



Для всех студентов в этот день посещение экспозиции станет бесплатным. Для посещения музея гостям нужно будет предъявить в кассе студенческий билет.



«Музей Г.О.Р.А. вперые участвует в акции в честь Дня студентов. Уверены, что это прекрасная возможность для молодых людей познакомиться со страницами истории нашей страны. Кроме того, напомним, что гости в возрасте 14-22 лет могут оплатить экскурсию «Оружие Победы» в нашем филиале по «Пушкинской карте», — рассказали в Музее Победы.



Посетители также смогут принять участие в цифровом квесте «Школа разведчиков», получить подарки и сувениры.



«В процессе игры посетителям музея предстоит освоить азы профессии разведчика — научиться разбираться в военной технике, определять оружие противника и отличать технику по внешнему виду и опознавательным знакам», — говорится в сообщении.









Фото: пресс-служба «Музея Победы»