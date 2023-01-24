Мэр Пятигорска попросил отменить концерт Инстасамки из-за негодования жителей

24.01.2023

Мэр Пятигорска попросил отменить концерт Инстасамки из-за негодования жителей

Мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов потребовал отменить концерт российской поп-певицы Инстасамки (Дарья Зотеева). Об этом Ворошилов написал в своем Telegram-канале.

Градоначальник отметил, что запланированный концерт артистки в Пятигорске вызвал негодование у жителей.

«Много обращений с просьбой отменить концерт поп-певицы и рэп-исполнительницы Дарьи Зотеевой, более известной как Инстасамка (считаю, что только ограниченный человек мог взять такой псевдоним)», — написал Ворошилов.

По словам мэра, он встретился с организаторами концерта.

«Рекомендовал отменить концерт Дарьи Зотеевой, который вызвал негативную реакцию у жителей города и края», — отметил градоначальник.
Ворошилов добавил, что власти дополнительно обратились к правоохранительным органам с проведением проверки организации концерта.


Фото: скриншот видео канала Instasamka/YouTube