Мэр Пятигорска попросил отменить концерт Инстасамки из-за негодования жителей





Мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов потребовал отменить концерт российской поп-певицы Инстасамки (Дарья Зотеева). Об этом Ворошилов написал в своем Telegram-канале.



Градоначальник отметил, что запланированный концерт артистки в Пятигорске вызвал негодование у жителей.



«Много обращений с просьбой отменить концерт поп-певицы и рэп-исполнительницы Дарьи Зотеевой, более известной как Инстасамка (считаю, что только ограниченный человек мог взять такой псевдоним)», — написал Ворошилов.



По словам мэра, он встретился с организаторами концерта.



«Рекомендовал отменить концерт Дарьи Зотеевой, который вызвал негативную реакцию у жителей города и края», — отметил градоначальник.

Ворошилов добавил, что власти дополнительно обратились к правоохранительным органам с проведением проверки организации концерта.









Фото: скриншот видео канала Instasamka/YouTube