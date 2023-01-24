Участник Panic! At The Disco объявил о закрытии группы

Участник Panic! At The Disco объявил о закрытии группы

24.01.2023


Американская рок-группа Panic! At The Disco объявила о закрытии проекта. Заявление опубликовал единственный участник группы Брендон Ури в соцсетях.

Музыкант написал, что собирается завершить «главу своей жизни» и сосредоточить все свое внимание и энергию на семье.

«Panic! At The Disco больше не будет существовать», — написал артист.

Свое решение Ури объяснил тем, что его семья ждет пополнения.

Гастрольный тур группы, запланированный на февраль-март, станет для коллектива последним.

За время существования Panic! At The Disco записали семь студийных альбомов.


Фото: Panic! At The Disco/YouTube