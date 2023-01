Участник Panic! At The Disco объявил о закрытии группы

Американская рок-группа Panic! At The Disco объявила о закрытии проекта. Заявление опубликовал единственный участник группы Брендон Ури в соцсетях.



Музыкант написал, что собирается завершить «главу своей жизни» и сосредоточить все свое внимание и энергию на семье.



«Panic! At The Disco больше не будет существовать», — написал артист.



Свое решение Ури объяснил тем, что его семья ждет пополнения.



Гастрольный тур группы, запланированный на февраль-март, станет для коллектива последним.



За время существования Panic! At The Disco записали семь студийных альбомов.









Фото: Panic! At The Disco/YouTube