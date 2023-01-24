Картину лидера «Митьков» Шагина изъяли с выставки в Москве





С выставки в Москве изъяли картину российского художника, члена творческой группы «Митьки» Дмитрия Шагина, пишет «Фонтанка».



Работа Шагина «День тельняшки» экспонировалась на выставке «Открытка. К 65-летию журнала «Декоративное искусство» во Всероссийском музее декоративного искусства.



По информации издания, изъять работу с выставки попросило руководство музея, усмотрев в работе Шагина неуместный «политический контекст». Работа Шагина «День тельняшки» экспонировалась на выставке «Открытка. К 65-летию журнала «Декоративное искусство» во Всероссийском музее декоративного искусства.По информации издания, изъять работу с выставки попросило руководство музея, усмотрев в работе Шагина неуместный «политический контекст».



На картине художника герои держат растяжку с надписью «Митьки никого не хотят победить». Этот девиз был придуман в 1980-е годы и относится к творческому объединению «Митьки».



Сам художник объяснил, что его работа не имеет никакого отношения к спецоперации и ранее спокойно принималась разными институциями, включая площадки Министерства культуры.









Фото: скриншот видео канала Ве Лес/YouTube







