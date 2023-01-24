Картину лидера «Митьков» Шагина изъяли с выставки в Москве

24.01.2023
С выставки в Москве изъяли картину российского художника, члена творческой группы «Митьки» Дмитрия Шагина, пишет «Фонтанка».
Работа Шагина «День тельняшки» экспонировалась на выставке «Открытка. К 65-летию журнала «Декоративное искусство» во Всероссийском музее декоративного искусства.
По информации издания, изъять работу с выставки попросило руководство музея, усмотрев в работе Шагина неуместный «политический контекст».
На картине художника герои держат растяжку с надписью «Митьки никого не хотят победить». Этот девиз был придуман в 1980-е годы и относится к творческому объединению «Митьки».
Сам художник объяснил, что его работа не имеет никакого отношения к спецоперации и ранее спокойно принималась разными институциями, включая площадки Министерства культуры.
Фото: скриншот видео канала Ве Лес/YouTube