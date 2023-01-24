Никита Михалков выписался из больницы и восстанавливается дома





Российского кинорежиссера Никиту Михалкова выписали из больницы, он продолжает лечение дома. Об этом кинематографист написал в своем Telegram-канале.



Михалков обратился к поклонникам, выразив уверенность в том, что их желание и молитвы помогли ему выздороветь.



«Уверен, что очень во многом, кроме огромного труда врачей и всех тех, кто был рядом, ваше горячее желание моего выздоровления, ваши молитвы привели меня домой», — написал Михалков.



Режиссер добавил, что ему потребуется еще время на восстановление и реабилитацию, однако его состояние здоровья не вызывает опасений у врачей.



«Еще раз повторю: именно в такие моменты ты понимаешь, чем отличается популярность от настоящей любви...» — написал Михалков, отметив, что уже приступает к подготовке первого в этом году выпуска программы «Бесогон».









Фото: БесогонTV/YouTube