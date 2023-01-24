В России создадут Государственный реестр национальных фильмов





Минкультуры России подготовило проект закона, который позволит создать Государственный реестр национальных фильмов. Документ размещен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.



Изменения предлагается внести в федеральный закон «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации».



Проект закона предлагает создать Государственный реестр национального кино и перейти на оказание услуг по предоставлению удостоверения национального фильма и прокатного удостоверения на фильм путем внесения записей в Государственный реестр национальных фильмов и Государственный реестр фильмов.



Предлагаемые изменения таким образом предусматривают переход на «реестровую модель» предоставления указанных услуг, суть которой состоит в том, что источником достоверных сведений о правовых статусах лиц станут информационные ресурсы, а не бумажные документы.



Законопроект предлагает также ввести определения понятий «прокатное удостоверение на фильм» и «удостоверение национального фильма», которые в законе «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации» в настоящее время отсутствуют.









Фото: kremlin.ru