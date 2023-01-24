В России создадут Государственный реестр национальных фильмов

В России создадут Государственный реестр национальных фильмов

24.01.2023


Минкультуры России подготовило проект закона, который позволит создать Государственный реестр национальных фильмов. Документ размещен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Изменения предлагается внести в федеральный закон «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации».

Проект закона предлагает создать Государственный реестр национального кино и перейти на оказание услуг по предоставлению удостоверения национального фильма и прокатного удостоверения на фильм путем внесения записей в Государственный реестр национальных фильмов и Государственный реестр фильмов.

Предлагаемые изменения таким образом предусматривают переход на «реестровую модель» предоставления указанных услуг, суть которой состоит в том, что источником достоверных сведений о правовых статусах лиц станут информационные ресурсы, а не бумажные документы.

Законопроект предлагает также ввести определения понятий «прокатное удостоверение на фильм» и «удостоверение национального фильма», которые в законе «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации» в настоящее время отсутствуют.


Фото: kremlin.ru