Короткометражка «Выход» якутских режиссеров номинирована на «Оскар»

Фильм Максима и Евгении Арбугаевых представлен в номинации вместе с индийской картиной «Заклинатели слонов» (Elephant Whisperers), американскими фильмами «Как измеряется год?» (How do you measure a Year?), «Эффект Марты Митчелл» (The Martha Mitchell Effect), «Незнакомец у ворот» (Stranger at the Gate).



Съемки «Выхода» проходили в разгар пандемии и длились три месяца. Картина рассказывает о полевом сезоне морского биолога Максима Чикалова на Чукотке. Специалист в течение 10 лет наблюдает за самым большим на планете лежбищем моржей.



Ранее фильм Максима Арбугаева, созданный совместно с Кристианом Фраем, получил приз за операторскую работу на фестивале независимого кино Sundance в США.