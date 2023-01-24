В Музее Востока покажут «Живопись сердца» Хасана Рухоламини

Выставка откроется 4 февраля и расположится в трех залах музея. В экспозицию войдут около 15 работ художника, созданных за последние три года.



На выставке представят как работы, проникнутые тонким лиризмом, восходящие к эстетике традиционной иранской миниатюры и классиков иранского искусства XX века, так и крупные батальные сцены. Впервые будет показано масштабное полотно «Битва за воду», посвященное событиям трагического сражения при Кербеле 680 года.



Выставка организована при поддержке и участии Культурного представительства при посольстве Исламской Республики Иран в России.