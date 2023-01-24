В Доме радио в Петербурге открывается библиотека-фонотека

Новый проект мusicAeterna начнет работать с 25 января, сообщила «Фонтанка».





Куратор просветительских проектов мusicAeterna Анна Фефелова подчеркнула, что важно создавать возможности для людей «собираться с единомышленниками» и «говорить о более глубоких вещах на одном языке».





Пока библиотека-фонотека будет доступна для посетителей во время мероприятий, отмечает «Культуромания» . В ней не будут проводить концерты и репетиции, но будут совместно слушать пластинки из коллекции мusicAeterna и обсуждать отобранные книги. В библиотеке планируют создать полки с книгами, отобранными композитором-резидентом коллектива Алексеем Сюмаком, главным хормейстером Виталием Полонским и др. Первую встречу для меломанов проведет музыковед Александр Кузнецов, а литературную гостиную — Игорь Булатовский (Jaromir Hladik press).





Ранее ФАН сообщало, что в Петербурге 24 января демонтировали главную городскую елку, которая накренилась из-за сильных ветров.

Фото: Florstein. CC0