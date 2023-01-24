Рождественский боевик про Санту «Жестокая ночь» получит продолжение

Норвежский режиссер Томми Виркола подтвердил The Wrap план создать сиквел своего фильма 2022 года с Дэвидом Харбором в главной роли.





По его словам, производство Violent Night 2 начнется позже. Пока у проекта нет готового сценария — только идеи для него. Скрипт разрабатывают Патрик Кейси и Джош Миллер, работавший над оригиналом. Режиссерское кресло вновь займет Виркола.





История разворачивается в доме состоятельной семьи, которую наемники берут в заложники, чтобы вынести из сейфа миллионы долларов. На их пути встает настоящий Санта — древний скандинавский воин, с которым связалась маленькая дочь, ждущая от него не только подарков. Бюджет фильма в жанре фэнтези-боевика и черной комедии составил около $25 млн, а бокс-офис — $75 млн.





Фото: кадр из фильма Violent Night