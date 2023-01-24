Рождественский боевик про Санту «Жестокая ночь» получит продолжение

24.01.2023

Рождественский боевик про Санту «Жестокая ночь» получит продолжение
Норвежский режиссер Томми Виркола подтвердил The Wrap план создать сиквел своего фильма 2022 года с Дэвидом Харбором в главной роли. 

По его словам, производство Violent Night 2 начнется позже. Пока у проекта нет готового сценария — только идеи для него. Скрипт разрабатывают Патрик Кейси и Джош Миллер, работавший над оригиналом. Режиссерское кресло вновь займет Виркола.

История разворачивается в доме состоятельной семьи, которую наемники берут в заложники, чтобы вынести из сейфа миллионы долларов. На их пути встает настоящий Санта — древний скандинавский воин, с которым связалась маленькая дочь, ждущая от него не только подарков. Бюджет фильма в жанре фэнтези-боевика и черной комедии составил около $25 млн, а бокс-офис — $75 млн. 

Фото: кадр из фильма Violent Night