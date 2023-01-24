«Место встречи изменить нельзя» покажут в день рождения Владимира Высоцкого

Киномарафон фильмов с участием актера, поэта и барда пройдет на телеканале «Мосфильм. Золотая коллекция», сообщает ТАСС.





Увидеть знаменитые советские ленты можно в день 85-летия Владимира Высоцкого, 25 января.





Зрителям представят программу из трех кинокартин. Ее откроет пятисерийный детектив «Место встречи изменить нельзя» Станислава Говорухина (1979). В нем Высоцкий предстал в образе капитана Глеба Жеглова. Марафон продолжит «Вертикаль» (1967), дипломная работа Говорухина и Бориса Дурова, посвященная альпинизму. Роль в этой драматической ленте сделала актера популярным во всем Советском Союзе. В завершение телезрители увидят «Хозяина тайги» 1968 года. В картинах звучат песни Высоцкого.





Фото: кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя»