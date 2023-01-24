Хабаровская студия «Мечталет» и «Союзмультфильм» создадут совместную ленту

24.01.2023

Хабаровская студия «Мечталет» и «Союзмультфильм» создадут совместную ленту
Компании будут работать над авторской анимационной короткометражкой «Человек, который провожал поезда», сообщает ТАСС.

Проект представили на питчинге на Суздальфесте в прошлом году. Семиминутная история в технике 2D расскажет о герое, живущем рядом с железной дорогой, по которой уже много лет мимо его дома ходят поезда. Однажды состав делает остановку.

По словам гендиректора «Союзмультфильма» Бориса Машковцева, студия давно интересовалась дальневосточными художниками. Они имеют свой почерк, сформировавшийся под влиянием близости стран Азии. Проект «Мечталета» привлек внимание «лаконичностью и смысловой насыщенностью». Машковцев назвал его философской притчей об изменении жизни. 

Фото: Pixabay