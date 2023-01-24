Хабаровская студия «Мечталет» и «Союзмультфильм» создадут совместную ленту

Компании будут работать над авторской анимационной короткометражкой «Человек, который провожал пое...
Актер опубликовал в соцсетях новое изображение к Riddick 4, напомнив о работе над четвертой частью с...
Бывшего руководителя учреждения культуры задержали при взаимодействии прокуратуры, ФСБ и МВД, сообщи...
Глава Marvel Studios усомнился в потере зрительского интереса к кинокомиксам, сравнив их с экранизац...
Роликом по грядущему детективному триллеру на YouTube-канале поделился стриминг more.tv. ...
Компании будут работать над авторской анимационной короткометражкой «Человек, который провожал пое...
Актер опубликовал в соцсетях новое изображение к Riddick 4, напомнив о работе над четвертой частью с...
Бывшего руководителя учреждения культуры задержали при взаимодействии прокуратуры, ФСБ и МВД, сообщи...
Глава Marvel Studios усомнился в потере зрительского интереса к кинокомиксам, сравнив их с экранизац...
Роликом по грядущему детективному триллеру на YouTube-канале поделился стриминг more.tv. ...
Актер подключился к съемкам фильма-мечты легендарного режиссера. Об этом написал Deadline. ...
Аудитория второго эпизода «Одних из нас» на 22% больше, чем у пилота сериала, сообщил Variety. ...
Автор фильма ужасов «Поезд в Пусан» и мистического хоррора «Зов ада» Ён Сан Хо представил научно...
Постановку «Le prince André. Князь Андрей Болконский» дадут 11 февраля и 11 марта, сообщила пресс-сл...
Проект «Сад земных наслаждений» начнет работу с 25 января, сообщила пресс-служба площадки. ...
Новый ролик к фэнтези-фильму по мотивам настольной игры Dungeons & Dragons появился на YouTube...
С ее помощью дети, в том числе с особенностями ментального развития, могут учиться рисовать на кар...
Премьера фильма канадского режиссера и бывшего каскадера Джеймса Марка состоится 26 января, сообщила...
Масштабный проект об истории Приуралья, Сибири и Дальнего Востока будет работать до 19 февраля. Об э...
Четвертый сезон музыкального шоу стартует в эфире телеканала 12 февраля в 20:20, говорится в сообщ...
Стивен Спилберг спродюсирует ленту об одном из самых успешных кинокомпозиторов Джоне Уильямсе, пишет...
Фильм «Птица ищет клетку» вошел в программу Encounters 73-го Берлинского кинофестиваля. Об этом сооб...
В Netflix пояснили, зачем разделили грядущий фантастический фильм Rebel Moon на две части. Об этом с...
Телеведущий прокомментировал РБК Life сообщения о возвращении шоу на Первый канал и снимки, якобы ...
Трехсерийный проект «Чебурашка. История новогоднего чуда» расскажет, как снималась самая кассовая ...
24.01.2023