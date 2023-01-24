Экс-директор театра «Красный факел» задержан в Новосибирске

Бывшего руководителя учреждения культуры задержали при взаимодействии прокуратуры, ФСБ и МВД, сообщила пресс-служба Новосибирской области.
Речь идет об Александре Кулябине, заявил источник РБК
в правоохранительных органах. Он покинул пост 23 декабря. Официально имя задержанного не называлось.
В отношении задержанного 23 января открыто дело по подозрению в особо крупной растрате. Соответствующая статья УК РФ предполагает максимальное наказание до 10 лет тюрьмы. В его доме прошли обыски. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.
Кулябин руководил «Красным факелом» с 1999 года. Главным режиссером театра с 2015 года был его сын Тимофей Кулябин, покинувший учреждение весной 2022 года.