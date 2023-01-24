Кевин Файги не верит, что зрители перестанут смотреть супергеройское кино

Глава Marvel Studios усомнился в потере зрительского интереса к кинокомиксам, сравнив их с экранизациями обычных романов. Об этом пишет «Канобу».





По его мнению, публика вряд ли перестанет интересоваться супергероикой в кино, потому что ее литературный первоисточник — комиксы — неисчерпаем. Со второго года работы в Marvel Файги начали спрашивать, когда закончится мода на кинокомиксы.





«Для меня это равносильно тому, чтобы после «Унесенных ветром» спросить, сколько еще картин можно снять по романам», — пояснил он.





По словам руководителя киностудии, для многих людей книга может стать чем угодно, поэтому таких вопросов не возникает. С комиксами дело обстоит так же. К тому же истории в комиксах Marvel можно адаптировать в разных жанрах и направлениях, сохраняя зрительское внимание.





Ближайший релиз Marvel Studios триквел «Человека-муравья» назначен на 17 февраля.





Фото: кадр из фильма «Тор 4»