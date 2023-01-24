Вышел трейлер сериала «Фишер» с Иваном Янковским и Александрой Бортич

Вышел трейлер сериала «Фишер» с Иваном Янковским и Александрой Бортич

24.01.2023

Роликом по грядущему детективному триллеру на YouTube-канале поделился стриминг more.tv.

В основе сериала — реальная история советского серийного убийцы Сергея Головкина. Сценарий разрабатывали на реальных материалах дела. Трое следователей (Янковский, Бортич и Александр Яценко) расследуют убийства подростков близ дач ЦК на Рублевском шоссе. В деле есть только один свидетель — школьник Игорь. Однако его родители не хотят, чтобы он общался с милицией.

«Фишер» дебютирует на сервисах more.tv и wink 8 февраля. 


Фото: кадр из трейлера сериала «Фишер»