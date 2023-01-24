Джанкарло Эспозито пополнил каст Megalopolis Фрэнсиса Форда Копполы

24.01.2023

Джанкарло Эспозито пополнил каст Megalopolis Фрэнсиса Форда Копполы
Актер подключился к съемкам фильма-мечты легендарного режиссера. Об этом написал Deadline.

Подробности роли Эспозито в «Мегаполисе» Копполы не раскрываются. В настоящее время в Атланте идут съемки картины, стартовавшие минувшей осенью. Вместе с новым актером в проекте задействованы Обри Плаза, Адам Драйвер, Натали Эммануэль и др.

Ранее THR сообщал о проблемах на съемочной площадке: фильм покинула значительная часть команды, включая арт-директора и создателей спецэффектов. Из-за этого съемки могут затянуться. Режиссер опроверг сообщение.

«Мегаполис» пока не обзавелся датой премьеры.

Фото: кадр из сериала «Мандалорец»