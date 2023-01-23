Выставка Ивана Коршунова открывается в московской галерее InArt

23.01.2023
Проект «Сад земных наслаждений» начнет работу с 25 января, сообщила пресс-служба площадки.
Название экспозиции отсылает к триптиху Иеронима Босха. В нее включены 17 работ, изображающих стилизованные композиции из воздушных шаров — символов рая в представлении художника. По мысли Коршунова, рай является настолько непознаваемым и неописуемым, что все попытки представить его приводят к изображению чего-то прекрасного, свойственного эпохе культурного кода. Для него этим кодом стали воздушные шары, одновременно выражающие «ощущение праздника и неземной легкости». Часть работ является комментариями к Книге Бытия, описывающей сотворение мира.
«Сад земных наслаждений» представляет первую часть проекта автора, посвященного апокалипсису. Работы можно увидеть в InArt на территории «Винзавода» до 2 марта.
Ранее «Культуромания»
сообщила, что в 2024 году в подвалах Эрмитажа откроется постоянная экспозиция, посвященная военной жизни музея. В нем ленинградцы прятались от авианалетов, проводили выставки и дискуссии, вели научную работу. А в музее-заповеднике «Прорыв блокады Ленинграда» в Ленобласти появится экспозиция о поисковых отрядах. Павильон для нее находится в стадии проектирования, уточнили «Невские новости»
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Фото: пресс-служба галереи InArt