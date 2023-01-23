Бахрушинский музей выпустил арт-тетрадь для детей «Палитра жизни»

С ее помощью дети, в том числе с особенностями ментального развития, могут учиться рисовать на картинах из коллекции Театрального музея, говорится в пресс-релизе Минкультуры РФ.





Альбом разработала научный сотрудник Детского центра музея Анастасия Лебедева. По ее словам, главная задача проекта — «развитие творческих способностей и коррекция эмоционального состояния». Пособие поможет детям изучать разные жанры на примерах работ И. Шишкина, К. Коровина, А. Экстер и других авторов и пробовать рисовать пейзажи, натюрморты, портреты и др. Также они найдут страницы для раскрашивания и наклеивания стикеров.





Глава Autistic City, консультант проекта Антонина Стейнберг отметила, что задания в тетради сформулированы доходчиво, с использованием визуальных подсказок. Дети получат возможность творческого самопознания и самовыражения, обучения чему-то новому и погружения в мир эмоций.





С февраля альбом будет продаваться в онлайн-магазине Бахрушинского и книжных магазинах Музеев М. Ермоловой, М. Щепкина и М. Плисецкой.









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