Фантастический триллер «Телекинез» выйдет в российский прокат

Премьера фильма канадского режиссера и бывшего каскадера Джеймса Марка состоится 26 января, сообщила «Газета.ру».





Молодая женщина Айрин обнаруживает себя связанной в незнакомой комнате. Она слышит чей-то голос, грозящий убить ее дочь и мужа, если женщина откажется выполнять его требования. Выполняя задания, Айрин находит в себе экстрасенсорные способности. С их помощью она хочет выяснить, кто втянул ее в этот эксперимент. Главные роли исполнили Сара Митич, Эви Луизелл и Джордж Чертов.





Ранее сообщалось, что 23 февраля в РФ выйдет триллер «Бешенство» Дмитрия Дьяченко, снявшего кассовый хит «Чебурашка». С этой лентой новому проекту будет тяжело конкурировать в прокате, поскольку ее аудитория намного шире, отметил исполнитель одной из ролей в триллере Георгий Дронов. Он назвал «Бешенство» серьезным психологическим фильмом с элементами хоррора, передает ФАН



