Исторический музей продлил выставку «Сны Сибири»

Масштабный проект об истории Приуралья, Сибири и Дальнего Востока будет работать до 19 февраля. Об этом сообщили организаторы, передает ТАСС.
Работу экспозиции продлили из-за заинтересованности посетителей. С момента открытия 28 октября ее осмотрели более 26 тысяч гостей. Изначально «Сны Сибири» планировали работу до 30 января.
Выставка приурочена к 130-летию Транссиба. На ней представлены артефакты, обнаруженные на землях, через которые проходит железная дорога. Среди экспонатов — находки неолита (поздняя часть каменного века) и железного века, изделия пермского звериного стиля, копии каменных стел, а также работы современных авторов Сибири.
Проект сопровождается лекциями, встречами с художниками и учеными, экскурсиями на жестовом языке и другими мероприятиями. 25 января на странице ГИМа во «ВКонтакте» пройдет онлайн-обсуждение выставки, в котором примет участие куратор проекта Кирилл Фирсов. 28 января историк Мария Васеха расскажет о конструировании сибирской идентичности.
Фото: пресс-служба Минкультуры РФ