На Берлинале покажут ленту ученицы Александра Сокурова Малики Мусаевой

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23 января стала известна конкурсная программа Берлинале, который пройдет с 16 по 26 февраля. Полная программа будет доступна 7 февраля.В основной конкурс отобрали 18 кинокартин. В их числе — драма «20 000 разновидностей пчел» испанской постановщицы Эстибалис Урресолы Солагурен, «Башня без тени» (Чжан Лу, Китай), «Большая колесница» французского режиссера Филиппа Гарреля, в которой снялись его дети Луи и Эстер Гаррель, «Ингеборг Бахман — Путешествие в пустыню» от представительницы нового немецкого кино Маргарете фон Тротта, дебютные работы Селин Сон «Прошлые жизни» и Джакомо Аббруццезе Disco Boy, аниме «Судзумэ закрывает двери» Макото Синкая и др.В Encounters вместе с дебютным фильмом Малики Мусаевой вошли «Орландо. Моя политическая биография» Поля Б. Пресиадо, «Эхо» Татьяны Уэсо, «Восточный фронт» Виталия Манского и Евгения Титаренко, а также «Проект Клезмер», «Взрослые», «В слепой зоне», «Белое пластиковое небо», «Время на семью», «Самсара» и др.