Зак Снайдер хочет сделать из «Мятежной Луны» франшизу в духе «Звездных войн»





Фото: кадр из тизера фильма «Мятежная Луна»

По словам исполнительного директора стриминга Ори Мармура, решение о создании двух лент созрело, когда стало понятно, «насколько огромен мир», созданный режиссером. Снайдер видит эту историю как свою версию «чего-то вроде Star Wars», добавил Мармур.Rebel Moon повествует о мирной колонии на окраине галактики, которой угрожает тиран Балисариус. Одна из обитательниц поселения Кора отправляется за помощью на другие планеты. В главной роли — София Бутелла. Также в касте — Чарли Ханнэм, Рэй Фишер, Джимон Хонсу, Пэ Ду На, Джена Мэлоун и др.Премьера ленты назначена на 22 декабря.