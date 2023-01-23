Фильм о создании «Чебурашки» выйдет на Start 27 января

23.01.2023
Трехсерийный проект «Чебурашка. История новогоднего чуда» расскажет, как снималась самая кассовая кинокартина в истории отечественного проката, передает ТАСС.
27 января состоится премьера первого эпизода. Зрители узнают, как родилась идея новой истории о знакомом персонаже, с какими сложностями столкнулись создатели декораций и всего фильма.
По словам его сценариста Василия Куценко, авторы работали над одной из самых сложных форм драматургии, в которой в одном произведении сочетаются история для детей и драма для взрослых.
По данным ЕАИС, на 23 января семейная комедия заработала 5,133 млрд рублей. Отметку в 5 млрд она преодолела в 21-й день проката.
Лента Дмитрия Дьяченко повествует о приключениях неизвестного существа в приморском городке, где он обретает имя, друзей и новый дом.
Фото: кадр из «Чебурашки»