В Москве открылась выставка «оптимистичного художника» Елены Краснощековой

Экспозиция «Зимний блюз» расположилась в галерее «Колокольников, 17» в центре столицы, сообщили организаторы.





Посетители могут увидеть зимние работы и рождественских ангелов белорусской художницы. Выставка дополняет проект «Рождественские картинки».





Автор называет зиму «замечательным временем» и «необыкновенной радостью», поэтому у нее много работ на эту тему. Краснощекова определяет себя как «оптимистичного художника». Уроженка белорусского Слуцка и выпускница Кобринского художественного училища работает в направлениях импрессионизма и пуантилизма, экспериментирует с авангардными течениями. Ее работы сравнивают с гобеленами, но она предпочитает видеть в них отсылки к слуцким поясам.





По словам художницы, сейчас людям «не хватает красоты, ярких красок, чудес», которые есть в ее картинах. Убедиться в этом можно на выставке, открытой до 2 февраля.





Фото: БФ «Координационный центр культурного наследия»