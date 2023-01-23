HBO Max выпустил вторую серию адаптации The Last of Us
HBO Max выпустил вторую серию адаптации The Last of Us
23.01.2023
22 января стриминг опубликовал новый эпизод сериала «Одни из нас» и представил тизер третьей серии.
Второй эпизод Infected снял Нил Дракманн, написавший сценарий оригинальной игры и ставший ее продюсером. Он же выступает шоураннером сериала вместе с Крэйгом Мэйзином. Третья серия Long Long Time, особенно понравившаяся критикам, выйдет 29 января. Ее снял Питер Хоар.
Действие шоу разворачивается в мире, который кардинально изменила пандемия мутировавшего грибка. За два десятка лет с ее начала человечество оказалось на грани вымирания. Большинство людей погибли или заразились, превратившись в монстров. Выжившие обитают в карантинных зонах под строгой охраной военных. Из этой зоны контрабандист Джоэл должен вывезти девочку-подростка Элли и доставить ее в лабораторию, где ее невосприимчивый к грибку иммунитет планируют использовать для создания вакцины.
Ранее HBO Max сообщил в соцсетях, что пилотную серию «Одних из нас» в день премьеры посмотрели 4,7 млн зрителей, за два дня — более 10 млн.