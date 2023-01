HBO Max выпустил вторую серию адаптации The Last of Us

22 января стриминг опубликовал новый эпизод сериала «Одни из нас» и представил тизер третьей серии.

Второй эпизод Infected снял Нил Дракманн, написавший сценарий оригинальной игры и ставший ее продюсером. Он же выступает шоураннером сериала вместе с Крэйгом Мэйзином. Третья серия Long Long Time, особенно понравившаяся критикам, выйдет 29 января. Ее снял Питер Хоар.

Действие шоу разворачивается в мире, который кардинально изменила пандемия мутировавшего грибка. За два десятка лет с ее начала человечество оказалось на грани вымирания. Большинство людей погибли или заразились, превратившись в монстров. Выжившие обитают в карантинных зонах под строгой охраной военных. Из этой зоны контрабандист Джоэл должен вывезти девочку-подростка Элли и доставить ее в лабораторию, где ее невосприимчивый к грибку иммунитет планируют использовать для создания вакцины.

Ранее HBO Max сообщил в соцсетях, что пилотную серию «Одних из нас» в день премьеры посмотрели 4,7 млн зрителей, за два дня — более 10 млн.

Фото: кадр из сериала The Last of Us