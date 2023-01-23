«Блондинка» стала лидером по числу номинаций на «Золотую малину»

Ежегодная антипремия объявила номинантов по итогам 2022 года. Список представлен на сайте Razzie Award.





Больше всего номинаций собрала драма о Мэрилин Монро «Блондинка» Эндрю Доминика, включая основные категории «Худший фильм» и «Худший режиссер». В копилке картины — восемь номинаций, в двух категориях она представлена дважды. Эксперты антипремии (не)оценили сценарий «Блондинки», две представленные в ленте экранные пары, двух актеров второго плана. Кроме того, фильм претендует на звание худшего ремейка.





Худшей кинокартиной 2022 года также могут стать «Пиноккио» Роберта Земекиса с Томом Хэнксом, «Морбиус» с Джаредом Лето, «Доброго траура» рэпера Machine Gun Kelly и «Русалка и дочь короля» с Пирсом Броснаном, Каей Скоделарио и Фань Бинбин.





Вслед за Blonde по числу номинаций расположилась комедия «Доброго траура», которую снял Машин Ган Келли по собственному сценарию. Он же исполнил главную роль. Фильм собрал семь номинаций. Тройку лидеров замкнул игровой ремейк «Пиноккио» от Disney с шестью номинациями.





Фото: кадр из фильма Blonde