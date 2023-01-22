Мировые сборы фильма «Аватар: Путь воды» превысили $2 млрд









Фото: кадр из фильма Avatar 2 Ранее продюсер франшизы Джон Ландау рассказал, что события будущих частей развернутся на Земле, напомнило ФАН

По данным на 22 января, сиквел «Аватара» заработал $2,024 млрд. Более $1,4 млрд из них составили доходы за пределами Северной Америки. «Аватар 2» также стал третьим проектом в фильмографии канадского режиссера, международный бокс-офис которого составил более $2 млрд. Ранее эту планку преодолевали «Титаник» и «Аватар». Еще одним достижением фильма стало второе место среди самых кассовых проектов IMAX ($227 млн).В шестой уик-энд зарубежные сборы ленты просели на 38%. При этом она получила еще $53,6 млн. Больше всего сиквел заработал в Китае (почти 300 млн), Франции (130 млн) и ФРГ (117 млн). В КНР второй «Аватар» стал самым успешным фильмом эпохи пандемии.Теперь издание ожидает, что на грядущей неделе новая история о жителях Пандоры и людях с Земли обойдет сразу два фильма из списка самых кассовых: «Мстители: Война бесконечности» (6-е место) и «Звездные войны: Пробуждение силы» (5-е место).