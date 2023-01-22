Джеймс Ганн заявил, что будет работать с актерами «Стражей галактики» в DC

Фото: кадр из фильма Guardians Of The Galaxy Vol. 1

Джеймс Ганн признался, что за годы съемок исполнители главных ролей в «Стражах галактики» стали для него семьей. Он сблизился с Крисом Праттом (Звездный лорд), Пом Клементьефф (Мантис), Дэйвом Батистой (Дракс), Зои Салданой (Гамора) и Карен Гиллан (Небула).«Я также знаю, что снова буду работать со всеми этими людьми индивидуально. Наверное, на моей другой работе», — сказал режиссер, намекая на его переход в студию DC.В настоящее время он готовит к выпуску финальную часть «Стражей галактики», которая завершит историю компании Звездного лорда и подведет итог почти 10-летней работе постановщика в Marvel. С конца прошлого года он также руководит реорганизованной DC Studios вместе с Питером Сафраном. Они серьезно изменили концепцию развития студии, разработав новый план.Премьера триквела «Стражей» назначена на 5 мая.