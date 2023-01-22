В Москве открылась выставка современных российских художников «Трилогия чувств»

Экспозиция в Buro All Gallery объединила работы фотографа Ирины Казариди, скульпторов Дмитрия Чекучинова и Виталия Жуйкова, сообщили организаторы.
В своем творчестве эти авторы обращаются к образам лошади, солярной символике, теме памяти рода. Они создают работы на стыке искусства и дизайна, в которых содержатся отсылки к примитивному искусству, мифологии, природным стихиям.
Посетителям выставки предлагают не только смотреть на произведения, но и трогать их — именно так можно проследить за творческим процессом и погрузиться в собственные ощущения.
Выставку сопровождает образовательная программа. 31 января пройдет встреча с Дмитрием Чекучиновым, участники которой смогут расписать игрушку. 27 января, 7 и 21 февраля состоятся лекции искусствоведа Марины Ширской о студийном творчестве в РФ, мировых трендах в декоративном искусстве и коллекционном дизайне.
Вход на выставку — свободный.
Фото: BURO ALL GALLERY