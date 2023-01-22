В шоу «Голос. Дети» начинаются поединки на выбывание

Проект «Сад земных наслаждений» начнет работу с 25 января, сообщила пресс-служба площадки. ...
Новый ролик к фэнтези-фильму по мотивам настольной игры Dungeons & Dragons появился на YouTube...
С ее помощью дети, в том числе с особенностями ментального развития, могут учиться рисовать на карти...
Премьера фильма канадского режиссера и бывшего каскадера Джеймса Марка состоится 26 января, сообщила...
Масштабный проект об истории Приуралья, Сибири и Дальнего Востока будет работать до 19 февраля. Об э...
Проект «Сад земных наслаждений» начнет работу с 25 января, сообщила пресс-служба площадки. ...
Новый ролик к фэнтези-фильму по мотивам настольной игры Dungeons & Dragons появился на YouTube...
С ее помощью дети, в том числе с особенностями ментального развития, могут учиться рисовать на карти...
Премьера фильма канадского режиссера и бывшего каскадера Джеймса Марка состоится 26 января, сообщила...
Масштабный проект об истории Приуралья, Сибири и Дальнего Востока будет работать до 19 февраля. Об э...
Четвертый сезон музыкального шоу стартует в эфире телеканала 12 февраля в 20:20, говорится в сообщ...
Стивен Спилберг спродюсирует ленту об одном из самых успешных кинокомпозиторов Джоне Уильямсе, пишет...
Фильм «Птица ищет клетку» вошел в программу Encounters 73-го Берлинского кинофестиваля. Об этом сооб...
В Netflix пояснили, зачем разделили грядущий фантастический фильм Rebel Moon на две части. Об этом с...
Телеведущий прокомментировал РБК Life сообщения о возвращении шоу на Первый канал и снимки, якобы ...
Трехсерийный проект «Чебурашка. История новогоднего чуда» расскажет, как снималась самая кассовая ...
Стриминговый сервис пополнился новым разделом, где можно слушать аудиошоу на разные темы, говорится ...
Экспозиция «Зимний блюз» расположилась в галерее «Колокольников, 17» в центре столицы, сообщили орга...
Постановщик трюков в Skeleton Crew Джордж Коттл рассказал в соцсетях об окончании съемок шоу, сообщи...
Актер из популярных дорам «Хорошая жена» и «Винченцо» умер 22 января. Об этом написал NME. ...
22 января стриминг опубликовал новый эпизод сериала «Одни из нас» и представил тизер третьей серии. ...
Ежегодная антипремия объявила номинантов по итогам 2022 года. Список представлен на сайте Razzie Awa...
Новую ленту режиссера Дмитрия Давыдова «Эдэр Саас» представят на Международном кинофестивале коренны...
Кинокартина Джеймса Кэмерона официально стала шестой в списке самых кассовых лент в истории, обогнав...
Режиссер и сценарист марвеловской трилогии Guardians Of The Galaxy предполагает продолжить сотруднич...
22.01.2023