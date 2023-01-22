В шоу «Голос. Дети» начинаются поединки на выбывание

22.01.2023

В шоу «Голос. Дети» начинаются поединки на выбывание
Первый выпуск нового конкурсного этапа проекта выйдет 27 января на Первом канале, сообщила пресс-служба вещателя.

Слепые прослушивания прошли 45 исполнителей, которые распределены по командам во главе с наставниками Максим, Бастой и Егором Кридом. В каждой из них — по 15 человек. Далее стартуют этапы на выбывание.

Наставники распределят команды по тройкам. В следующий тур пройдут по одному участнику из каждого трио, которых назовут наставники. После судьбу участников будут решать телезрители.

По итогам поединков у каждой команды будет по пять исполнителей. Они продолжат соревноваться друг с другом в дуэлях «Песня на вылет». Оставшиеся конкурсанты выходят в финал. Победитель определится народным голосованием.

Фото: пресс-служба Первого канала